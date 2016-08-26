Клаудио Раньери: "Хочу видеть, как "Лестер" бьется с лучшими командами Европы"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери заявил, что хотел бы видеть максимальную самоотдачу от своих подопечных в матчах группового турнира Лиги чемпионов. В соперники по групповому турниру "лисам" достались "Порту", "Брюгге" и "Копенгаген".

– Хочу видеть, как мои парни бьются против лучших команд Европы, – приводит официальный сайт УЕФА слова Раньери. -Тут все играют по-чемпионски, и нам надо выложиться на 100 процентов, чтобы наши болельщики гордились нами. Прошлый сезон был великолепен, но я хочу больше. Теперь мы в Лиге чемпионов. Еще один прекрасный шанс показать наш класс. Наши фаны заслужили возможность смотреть, как их команда сражается с "Порту", "Брюгге" и "Копенгагеном" на европейской арене.