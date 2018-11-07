Кильян Мбаппе: "Лучше так, чем победы со счетом 7:0 и 8:0, как в прошлом году"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе доволен прогрессом команды. Он отметил, что ничья с "Наполи" (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов – приемлемый результат, хотя перед голом неаполитанцев с пенальти у итальянской команды был офсайд, который не заметил судья.

– Мы улучшаем свою игру в Лиге чемпионов, двигаемся вперед и наращиваем обороты, – цитирует L’Equipe Мбаппе. – Это хорошо. Лучше пусть так будет, чем победы со счетом 7:0 и 8:0, как это было в прошлом году. Мы еще в бою.

Судейство? Это часть игры. Возможно, судья ошибся, но мы должны двигаться дальше. Судья совершил ошибку. Но так будет не всегда.