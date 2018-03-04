Каземиру: У "ПСЖ" и без Неймара есть топ-игроки"

Полузащитник "Реала" Каземиру считает, что "ПСЖ", несмотря на травму Неймара, остается сложным соперником по 1/8 финала Лиги чемпионов. Бразильский форвард парижан в матче с "Марселем" (3:0) получил травму - у него были диагностированы трещина пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа. 3 марта он был прооперирован. Ожидается, что на восстановление у него уйдет три месяца.

- Я не говорил с Неймаром, - цитирует официальный сайт "Реала" Каземиру. - В играх такого уровня должны участвовать все, но он ее пропустит. Несмотря на это, у "ПСЖ" есть топ-игроки. На поле сможет выйти Ди Мария - это футболист высочайшего уровня.

Да, у нас есть преимущество, но "ПСЖ" – непростой соперник. Эта команда может доставить нам сложности. Матч будет великолепным.

Матч "ПСЖ" - "Реал" состоится 6 марта. Первая встреча между мадридцами и парижанами, состоявшаяся 14 февраля, завершилась победой испанского клуба - 3:1.