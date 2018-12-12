Карло Анчелотти: "Наполи" покидает турнир с высоко поднятыми головами"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти после поражения от "Ливерпуля" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:1) отметил, что соперник играл гораздо быстрее и агрессивнее, чем в первой игре. Он добавил, что его команда показала характер и покидает турнир с высоко поднятыми головами

- Знали, что "Ливерпуль" будет оказывать на нас давление, - приводит пресс-служба УЕФА слова Анчелотти. - Соперник играл гораздо быстрее и агрессивнее, чем в первом матче. Нельзя рассчитывать на десять голевых моментов в таком месте, как "Энфилд". Некоторым игрокам было тяжело справляться с давлением "Ливерпуля". Но мы покидаем турнир с высоко поднятыми головами. Сегодня ребята показали характер.

В группе С "ПСЖ" и "Ливерпуль"​ заняли первое и второе места соответственно, а "Наполи" стал третьеим несмотря на то, что после 5-го тура был лидером группы. "Црвена Звезда" покинула еврокубки, став четвертой.

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