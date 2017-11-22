Карим Бензема: "Хочу больше забивать, я способен на это"

Нападающий "Реала" Карим Бензема после победы над АПОЭЛ (6:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что готов помогать команде не только голами. Отметим, что в этой встрече француз оформил дубль.

- Игра нападающего заключается не только в голах, - цитирует сайт УЕФА Бензема. - Если я могу помочь одноклубникам проходами, какими-то движениями, то я сделаю это. Сегодня мне повезло забить дважды, это отличная помощь с моей стороны. Я хочу продолжать забивать, ставлю себе это целью, понимаю, что способен на это.