"Карабах" проиграл "Роме"

Матч группового турнира Лиги чемпионов "Карабах" – "Рома" завершился победой гостей – 2:1. На голы защитника Костаса Маноласа и нападающего Эдина Джеко азербайджанский коллектив сумел ответить лишь мячом полузащитника Педру Энрике.
Лига чемпионов
Групповой турнир
2-й тур
Группа C
"Карабах" (Азербайджан) – "Рома" (Италия) 1:2 (1:2)
Голы: Манолас, 7 (0:1). Джеко, 15 (0:2). Энрике, 28 (1:2).
"Карабах": Шехич, Медведев, Гусейнов, Садыгов, Аголли, Энрике (Эльюнусси, 76), Ришард Алмейда, Гараев, Мичел (Кинтана, 88), Мадатов (Геррье, 81), Ндлову.
"Рома": Алиссон, Бруну Перес, Жуан Жезус, Манолас, Коларов, Гоналон (Де Росси, 67), Пеллегрини (Стротман, 82), Наингголан, Дефрель (Флоренци, 58), Джеко, Эль-Шаарави.
Предупреждения: Гараев, 39. Энрике, 41. Гоналон, 43.
Судья: Диаш (Португалия).
27 сентября. Баку. Стадион Baku Olympic Stadium.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/
rustov
1:2, достойно!
20:53