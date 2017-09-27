"Карабах" проиграл "Роме"

Матч группового турнира Лиги чемпионов "Карабах" – "Рома" завершился победой гостей – 2:1. На голы защитника Костаса Маноласа и нападающего Эдина Джеко азербайджанский коллектив сумел ответить лишь мячом полузащитника Педру Энрике.

Лига чемпионов

Групповой турнир

2-й тур

Группа C

"Карабах" (Азербайджан) – "Рома" (Италия) 1:2 (1:2)

Голы: Манолас, 7 (0:1). Джеко, 15 (0:2). Энрике, 28 (1:2).

"Карабах": Шехич, Медведев, Гусейнов, Садыгов, Аголли, Энрике (Эльюнусси, 76), Ришард Алмейда, Гараев, Мичел (Кинтана, 88), Мадатов (Геррье, 81), Ндлову.

"Рома": Алиссон, Бруну Перес, Жуан Жезус, Манолас, Коларов, Гоналон (Де Росси, 67), Пеллегрини (Стротман, 82), Наингголан, Дефрель (Флоренци, 58), Джеко, Эль-Шаарави.

Предупреждения: Гараев, 39. Энрике, 41. Гоналон, 43.

Судья: Диаш (Португалия).

27 сентября. Баку. Стадион Baku Olympic Stadium.

Трансляция матча "Карабах" – "Рома"