Капитан ПАОК вошел в заявку на ответный матч против "Спартака"

Тренерский штаб ПАОК во главе с Рэзваном Луческу объявил заявку на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака". В нее вошел 21 игрок, включая капитана команды Виейринью, пропустившего первую встречу (3:2 в пользу команды из Салоник).

Полностью заявка ПАОК выглядит следующим образом:

вратари: Родриго Рей, Александрос Пасхалакис, Панайотис Гликос;

защитники: Лео Матос, Стелиос Кициу, Виейринья, Хосе Анхель Креспо, Фернанду Варела, Евгений Хачериди, Стелиос Малезас;

полузащитники: Евгений Шахов, Жозе Маурисиу, Хосе Каньяс, Диего Бисесвар, Димитрис Пелкас, Омар Эль-Каддури;

нападающие: Димитрис Лимниос, Амр Варда, Лео Жаба, Александар Прийович, Чуба Акпом.

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 20.30 (мск)