Какие санкции грозят "Спартаку" после матча с "Ливерпулем"

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Спартака" по итогам матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1). Как могут быть наказаны красно-белые?

"Спартак" нарушил пункт 2c и 2e статьи 16 дисциплинарного регламента УЕФА.

Все ассоциации и клубы несут ответственность за

c) сожжение пиротехники и других предметов,

e) использование жестов, слов, предметов или других способов донести сообщение неспортивного характера, особенно политические, идеологические, религиозные, оскорбительные или провокационные послания,

h) недостаточное обеспечение порядка внутри и вокруг стадиона.

В статье о дисциплинарных мерах написано, что за сожжение пиротехники при первом нарушении предусмотрен штраф – количество сожженных предметов умножается на 500 евро. При втором этот штраф увеличивается на 50 процентов. Условно: "Спартак" в результате рассмотрения дела после игры с "Марибором" был оштрафован на 60 тысяч евро, но сейчас за эту же провинность клуб наказали бы на 90 тысяч евро.

За остальные провинности конкретное наказание не предусмотрено – санкции будут применены в зависимости от того, что делегат и арбитр Клеман Тюрпен написали в своих рапортах. Но заметим, что в этом сезоне похожий прецедент был в Варшаве, когда болельщики "Легии" на матче с "Астаной" в Лиге Европы вывесили несанкционированный баннер на тему Варшавского восстания и блокировали лестничные пролеты. За это УЕФА оштрафовал "Легию" на 35 тысяч евро.

Важно, что УЕФА подразумевает под пунктом обвинения "недозволенные кричалки". В сообщении УЕФА не указано, связаны ли они с расизмом. Если да, то положение "Спартака" существенно усугубляется – УЕФА строго карает любые проявления расизма. Даже строже, чем кричалки, направленные в адрес самого Союза.