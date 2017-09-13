Как забил Самедов. Как пропустил "Спартак". Разбор голов матча в Мариборе

"Спартак". Обозреватель "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН разбирает ключевые моменты матча Лиги чемпионов "Марибор"

Александр САМЕДОВ, 59 – 0:1

Первый гол "Спартака" был забит после того, как в затяжной атаке возникла сутолока на линии штрафной, и Промес, не найдя ходов в сторону ворот, откинул мяч назад на Фернанду. Тот быстро подработал мяч под удар и, не дожидаясь, пока в борьбу вступит Врховец, пробил в нижний угол. Ханданович дотянулся до мяча, но на добивание первым успел реактивный Самедов – и его удар в ближний верхний угол отразить было уже почти невозможно.

59-я минута. Гол Самедова.

59-я минута. Гол Самедова.

59-я минута. Гол Самедова.

59-я минута. Гол Самедова.

59-я минута. Гол Самедова.

Дамьян БОХАР, 85 – 1:1

Ещенко стал виновником ответного гола в ворота "Спартака". Он бросил свой фланг, сместившись ближе к центру штрафной, туда последовала подача. Ещенко побежал блокировать удар, но попался на обманном движении, после чего словенец уже без помех отправил мяч в дальнюю "девятку".

Трансляция матча "Марибор" – "Спартак"