Как забил Самедов. Как пропустил "Спартак". Разбор голов матча в Мариборе

Александр САМЕДОВ, 59 – 0:1
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official #ЛигаЧемпионов. Группа E. 1-й тур. #МариборСпартак 0:1 59' Александр Самедов pic.twitter.com/e3hsmyElTY– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 сентября 2017 г.
Первый гол "Спартака" был забит после того, как в затяжной атаке возникла сутолока на линии штрафной, и Промес, не найдя ходов в сторону ворот, откинул мяч назад на Фернанду. Тот быстро подработал мяч под удар и, не дожидаясь, пока в борьбу вступит Врховец, пробил в нижний угол. Ханданович дотянулся до мяча, но на добивание первым успел реактивный Самедов – и его удар в ближний верхний угол отразить было уже почти невозможно.
Дамьян БОХАР, 85 – 1:1
Ещенко стал виновником ответного гола в ворота "Спартака". Он бросил свой фланг, сместившись ближе к центру штрафной, туда последовала подача. Ещенко побежал блокировать удар, но попался на обманном движении, после чего словенец уже без помех отправил мяч в дальнюю "девятку".
waleriy
Каррера как мотиватор может хороший, но как тренер плохой.
23:51
А-спид
Ну что, Спартак удачно сыграл на поле главного соперника, результативная ничья - это большой успех. Теперь в случае победы дома в 5 туре имеет хорошие шансы выполнить задачу-максимум и добиться невероятного для себя успеха - выйти в Лигу Европы. В целом, если коротко - игра была равна. А вот если бы судил Николаев, Безбородов или Лапочкин...
23:44