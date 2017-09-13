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23:35 | Футбол — Лига чемпионов

Как забил Самедов. Как пропустил "Спартак". Разбор голов матча в Мариборе

Сегодня. Марибор. "Марибор" - "Спартак" - 1:1. Автор гола гостей Александр САМЕДОВ. Фото REUTERS 59-я минута. Гол Самедова. 59-я минута. Гол Самедова. 59-я минута. Гол Самедова. 59-я минута. Гол Самедова. 59-я минута. Гол Самедова. 59-я минута. Гол Самедова.
Сегодня. Марибор. "Марибор" - "Спартак" - 1:1. Автор гола гостей Александр САМЕДОВ. Фото REUTERS
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Обозреватель "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН разбирает ключевые моменты матча Лиги чемпионов "Марибор""Спартак".

Александр САМЕДОВ, 59 – 0:1

Первый гол "Спартака" был забит после того, как в затяжной атаке возникла сутолока на линии штрафной, и Промес, не найдя ходов в сторону ворот, откинул мяч назад на Фернанду. Тот быстро подработал мяч под удар и, не дожидаясь, пока в борьбу вступит Врховец, пробил в нижний угол. Ханданович дотянулся до мяча, но на добивание первым успел реактивный Самедов – и его удар в ближний верхний угол отразить было уже почти невозможно.

59-я минута. Гол Самедова.
59-я минута. Гол Самедова.
59-я минута. Гол Самедова.
59-я минута. Гол Самедова.
59-я минута. Гол Самедова.
59-я минута. Гол Самедова.
59-я минута. Гол Самедова.
59-я минута. Гол Самедова.
59-я минута. Гол Самедова.
59-я минута. Гол Самедова.

Дамьян БОХАР, 85 – 1:1

Ещенко стал виновником ответного гола в ворота "Спартака". Он бросил свой фланг, сместившись ближе к центру штрафной, туда последовала подача. Ещенко побежал блокировать удар, но попался на обманном движении, после чего словенец уже без помех отправил мяч в дальнюю "девятку".

Трансляция матча "Марибор" – "Спартак"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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waleriy

Каррера как мотиватор может хороший, но как тренер плохой.

23:51

А-спид

Ну что, Спартак удачно сыграл на поле главного соперника, результативная ничья - это большой успех. Теперь в случае победы дома в 5 туре имеет хорошие шансы выполнить задачу-максимум и добиться невероятного для себя успеха - выйти в Лигу Европы. В целом, если коротко - игра была равна. А вот если бы судил Николаев, Безбородов или Лапочкин...

23:44