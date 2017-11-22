Как "Спартаку" выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

21 ноября. Москва. "Спартак" - "Марибор" - 1:1. Теперь для выхода в плей-офф красно-белым нужно побеждать в Ливерпуле. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Лиги чемпионов перед 6-м, заключительным туром Приводим расклады в группе Еперед 6-м, заключительным туром

В среду, 6 декабря, встречаются: "Марибор" – "Севилья", "Ливерпуль" – "Спартак".

"Спартак" выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, если победит "Ливерпуль". В этом случае красно-белые сравняются с англичанами по очкам, но будут выше за счет личных встреч (1:1 в Москве).

Если в то же время "Севилья" сыграет вничью в Мариборе и тоже наберет 9 очков, москвичи займут первое место в группе – у них будет больше очков среди тройки лидеров (7, 5 – у "Севильи", 3 – у "Ливерпуля").

В остальных случаях "Спартак" попадет в 1/16 финала Лиги Европы.

И В Н П М О 1. ЛИВЕРПУЛЬ 5 2 3 0 16-6 9 2. Севилья 5 2 2 1 11-11 8 _________________________________________________________ 3. Спартак 5 1 3 1 9-6 6 -------------------------------------------------------------------------------- 4. Марибор 5 0 2 3 2-15 2

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