Как "Спартаку" выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

В среду, 6 декабря, встречаются: "Марибор" – "Севилья", "Ливерпуль" – "Спартак".
"Спартак" выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, если победит "Ливерпуль". В этом случае красно-белые сравняются с англичанами по очкам, но будут выше за счет личных встреч (1:1 в Москве).
Если в то же время "Севилья" сыграет вничью в Мариборе и тоже наберет 9 очков, москвичи займут первое место в группе – у них будет больше очков среди тройки лидеров (7, 5 – у "Севильи", 3 – у "Ливерпуля").
В остальных случаях "Спартак" попадет в 1/16 финала Лиги Европы.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. ЛИВЕРПУЛЬ
|
5
|
2
|
3
|
0
|
16-6
|
9
|
2. Севилья
|
5
|
2
|
2
|
1
|
11-11
|
8
|
_________________________________________________________
|
3. Спартак
|
5
|
1
|
3
|
1
|
9-6
|
6
|
--------------------------------------------------------------------------------
|
4. Марибор
|
5
|
0
|
2
|
3
|
2-15
|
2
Веравалер
Ерунда! Севилья может ещё и проиграть Марибору. Но - очень хорошо, что не проиграла сегодня Ливерпулю :)
01:10
coserog
ХА!!! ДляСпартака ничего не изменилось! Надо побеждать Ливерпуль!!! Даже если бы и выиграли у Марибора! Севилья Марибору не проиграет!!!
01:03