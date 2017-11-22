00:55 | Футбол — Лига чемпионов

Как "Спартаку" выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

21 ноября. Москва. "Спартак" - "Марибор" - 1:1. Теперь для выхода в плей-офф красно-белым нужно побеждать в Ливерпуле. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
21 ноября. Москва. "Спартак" - "Марибор" - 1:1. Теперь для выхода в плей-офф красно-белым нужно побеждать в Ливерпуле. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Приводим расклады в группе Е Лиги чемпионов перед 6-м, заключительным туром

В среду, 6 декабря, встречаются: "Марибор" – "Севилья", "Ливерпуль" – "Спартак".

"Спартак" выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, если победит "Ливерпуль". В этом случае красно-белые сравняются с англичанами по очкам, но будут выше за счет личных встреч (1:1 в Москве).

Если в то же время "Севилья" сыграет вничью в Мариборе и тоже наберет 9 очков, москвичи займут первое место в группе – у них будет больше очков среди тройки лидеров (7, 5 – у "Севильи", 3 – у "Ливерпуля").

В остальных случаях "Спартак" попадет в 1/16 финала Лиги Европы.

 

И

В

Н

П

М

О

1. ЛИВЕРПУЛЬ

5

2

3

0

16-6

9

2. Севилья

5

2

2

1

11-11

8

_________________________________________________________

3. Спартак

5

1

3

1

9-6

6

--------------------------------------------------------------------------------

4. Марибор

5

0

2

3

2-15

2

Турнирные таблицы и календарь матчей Лиги чемпионов - здесь

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Веравалер

Ерунда! Севилья может ещё и проиграть Марибору. Но - очень хорошо, что не проиграла сегодня Ливерпулю :)

01:10

coserog

ХА!!! ДляСпартака ничего не изменилось! Надо побеждать Ливерпуль!!! Даже если бы и выиграли у Марибора! Севилья Марибору не проиграет!!!

01:03