Как смотрели матч "Реал" – "Барса"? ТВ-рейтинги

Стали известны данные по телевизионным рейтингам матча "Реал" – "Барселона" (0:3), который в субботу транслировал Первый канал.

По данным компании Mediascope (экс-TNS), трансляция матча не вошла в топ-100 наиболее популярных программ среди москвичей в возрасте старше 18 лет. В то же время среди жителей столице категории 4+ трансляция оказалась на 94-м месте.

Цифры класико (Москва, 18+) следующие – доля 9,1%, рейтинг 2,3%. С этими показателями трансляция заняла первое место в топ-10 программ о спорте прошлой недели, опередив показ матча АПЛ, смешанных единоборств, Кубка Германии, баскетбольной Евролиги и чемпионат России по фигурному катанию.

Знаешь, каким будет счет? Коэффициенты Winline - здесь