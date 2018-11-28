Как "Локомотиву" выйти в плей-офф Лиги Европы

Победа над "Галатасараем" в домашнем матче 5-го тура Лиги чемпионов (2:0) сохранила для "Локомотива" шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы. У железнодорожников теперь 3 очка, у стамбульцев – 4.

Для того, чтобы стать третьей в группе, команде Юрия Семина в матче 6-го тура 11 декабря нужно обыграть на выезде "Шальке" и ждать, что "Галатасарай" не обыграет дома "Порту".

В случае, если у "Локо" и турецкого клуба окажется одинаковое количество очков, преимущество будет на стороне команды Фатиха Терима по результатам личных встреч – 3:0 в Стамбуле и 0:2 в Москве.

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