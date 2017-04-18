Как был забит самый нелепый гол в истории Лиги чемпионов

На 78-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария" арбитр Виктор Кошшои засчитал один из самых нелепых и необычных голов в истории главного еврокубкового турнира.

Все началось с того, что Томас Мюллер высоко прыгнул и скинул мяч грудью в штрафную "Реала".

Автогол "Реала".

Первым к мячу успел Начо. Он несильно отправил его ногой в направлении Серхио Рамоса.

Автогол "Реала".

Автогол "Реала".

Ветеран "Реала" тоже несильно послал мяч в направлении своих ворот.

Автогол "Реала".

Автогол "Реала".

Мяч покатился точно в угол. Голкипер Навас попытался остановить его, но догнал только в воротах.

Автогол "Реала".

Автогол "Реала".

Автогол "Реала".

Автогол "Реала".

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Бавария"