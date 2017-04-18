23:40 18 апреля | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Как был забит самый нелепый гол в истории Лиги чемпионов

Автогол "Реала". Автогол "Реала". Автогол "Реала". Автогол "Реала". Автогол "Реала". Автогол "Реала". Автогол "Реала". Автогол "Реала". Автогол "Реала".
Автогол "Реала".
0
0
0
0
6

На 78-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" "Бавария" арбитр Виктор Кошшои засчитал один из самых нелепых и необычных голов в истории главного еврокубкового турнира.

Все началось с того, что Томас Мюллер высоко прыгнул и скинул мяч грудью в штрафную "Реала".

Автогол "Реала".
Автогол "Реала".

Первым к мячу успел Начо. Он несильно отправил его ногой в направлении Серхио Рамоса.

Автогол "Реала".
Автогол "Реала".
Автогол "Реала".
Автогол "Реала".

Ветеран "Реала" тоже несильно послал мяч в направлении своих ворот.

Автогол "Реала".
Автогол "Реала".
Автогол "Реала".
Автогол "Реала".

Мяч покатился точно в угол. Голкипер Навас попытался остановить его, но догнал только в воротах.

Автогол "Реала".
Автогол "Реала".
Автогол "Реала".
Автогол "Реала".
Автогол "Реала".
Автогол "Реала".
Автогол "Реала".
Автогол "Реала".

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Бавария"

0
0
0
0
6
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Костариканец!

Прям таки в истории?

00:40

DennyT34

прав небось нет. поди недурнее нас в СЭ сидят

00:22

sars882

дальше ждем диафильмы

00:19

mixpepper222

деревня СЭ! слабо было ролик с голом вставить?!

00:14

lokofanat

Да, нарезали слайдов- СоюзМультФильм отдыхает...

23:57 18 апреля

Santehnika23

Я думал, что дно - это гифки. Браво Спорт Экспресс!

23:54 18 апреля

Материалы других СМИ