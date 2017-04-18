Как был забит самый нелепый гол в истории Лиги чемпионов

На 78-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария" арбитр Виктор Кошшои засчитал один из самых нелепых и необычных голов в истории главного еврокубкового турнира.
Все началось с того, что Томас Мюллер высоко прыгнул и скинул мяч грудью в штрафную "Реала".
Автогол "Реала".
Первым к мячу успел Начо. Он несильно отправил его ногой в направлении Серхио Рамоса.
Автогол "Реала".
Автогол "Реала".
Ветеран "Реала" тоже несильно послал мяч в направлении своих ворот.
Автогол "Реала".
Автогол "Реала".
Мяч покатился точно в угол. Голкипер Навас попытался остановить его, но догнал только в воротах.
Автогол "Реала".
Автогол "Реала".
Автогол "Реала".
Автогол "Реала".
Костариканец!
Прям таки в истории?
00:40
DennyT34
прав небось нет. поди недурнее нас в СЭ сидят
00:22
sars882
дальше ждем диафильмы
00:19
mixpepper222
деревня СЭ! слабо было ролик с голом вставить?!
00:14
lokofanat
Да, нарезали слайдов- СоюзМультФильм отдыхает...
23:57 18 апреля
Santehnika23
Я думал, что дно - это гифки. Браво Спорт Экспресс!
23:54 18 апреля