Известны восемь возможных соперников "Ростова" и "Краснодара" в плей-офф Лиги Европы

После завершения группового турнира Лиги чемпионов определились команды, вышедшие в 1/16 финала Лиги Европы. Ими стали "Копенгаген", "Лион", "Тоттенхэм", "Бешикташ", "Лудогорец", "Боруссия" М, "Легия" и "Ростов". Перед жеребьевкой турнира, которая состоится 12 декабря, первые четыре попаду в число "сеяных", остальные - в число "несеяных".

К "сеяным" командам ЛЧ присоединятся победители групп Лиги Европы. На данный момент известно, что первыми в своих квартетах стали "Зенит", "Рома", "Аякс", "Шахтер", "Шальке" и "Спарта". В число "несеяных" попадут клубы, занявшие вторые места в групповом турнире ЛЕ. Перед последним туром только одна команда гарантировала для себя выход в 1/16 финала, но при этом не может занять первое место в группе. Это "Краснодар".

Таким образом, роствская и краснодарская команды на данный момент знают восемь своих потенциальных соперников, "Зенит" - только три. "Посев" 1/16 финала Лиги Европы пока выглядит так:

"Сеяные" - "Копенгаген" (Дания), "Лион" (Франция), "Тоттенхэм" (Англия), "Бешикташ" (Турция), "ЗЕНИТ" (Россия), "Рома" (Италия), "Аякс" (Голландия), "Шахтер" (Украина), "Шальке" (Германия), "Спарта" (Чехия);

"Несеяные" - "Лудогорец" (Болгария), "Боруссия" М (Германия), "Легия" (Польша), "РОСТОВ" (Россия), "КРАСНОДАР" (Россия).