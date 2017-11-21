Ивелин Попов: "В раздевалке "Спартака" сейчас печальное настроение"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов подчеркнул, что команда ложна была одержать победу над "Марибором" (1:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Хавбек отметил, что понимает разочарование болельщиков.

– Болельщики после пропущенного мяча стали уходить с трибун, – вопрос Попову.

– Да. Я понимаю. Они приехали, чтобы поболеть за нас. Мы должны были побеждать "Марибор".

– Вы бы тоже расстроились и ушли на месте болельщиков?

– Конечно, расстроился бы. Обидно. Все настраивались на победу. В раздевалке сейчас печальное настроение.

– Тишина?

– Да.

– Соперник чем-то удивил?

– Не удивил. Он приехал и играл от обороны. Во втором тайме мы стали создавать много моментов, лучше прессинговать, просто не смогли удержать результат.

– Почему?

– Мы сами себе задаем этот вопрос. Сразу после игры я не могу сказать. Завтра нам тренер расскажет, что и как. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)