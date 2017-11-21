Ивелин Попов: "В раздевалке "Спартака" сейчас печальное настроение"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов подчеркнул, что команда ложна была одержать победу над "Марибором" (1:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Хавбек отметил, что понимает разочарование болельщиков.
– Болельщики после пропущенного мяча стали уходить с трибун, – вопрос Попову.
– Да. Я понимаю. Они приехали, чтобы поболеть за нас. Мы должны были побеждать "Марибор".
– Вы бы тоже расстроились и ушли на месте болельщиков?
– Конечно, расстроился бы. Обидно. Все настраивались на победу. В раздевалке сейчас печальное настроение.
– Тишина?
– Да.
– Соперник чем-то удивил?
– Не удивил. Он приехал и играл от обороны. Во втором тайме мы стали создавать много моментов, лучше прессинговать, просто не смогли удержать результат.
– Почему?
– Мы сами себе задаем этот вопрос. Сразу после игры я не могу сказать. Завтра нам тренер расскажет, что и как. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
MrSmith1982
Пора бы уже Попову в ДУБЛЬ перебираться. Игру болгарин ПРОВАЛИЛ:(
23:43
resifi
Где фотки из раздевалки?????
23:03
Byram
А что командных фоток из раздевалки не будет? :-)
23:01
Помпей
А что фоток не будет?)))))
22:57