Иван Данильянц: "С победой "Ростов", несмотря на ничью"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после ничьей в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ (0:0) поздравил своих подопечных с выходом в плей-офф Лиги Европы. Специалист посетовал, что команде не хватило сил в концовке встречи, передает из Эйдховена спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– С победой наших ребят, несмотря на ничью, – сказал Данильянц. – Это большая победа. Рады, что удалось добиться цели, которую себе сформулировали. Ради сегодняшнего дня мы пожертвовали многими матчами внутреннего чемпионата. Но все что ни делается – к лучшему. Есть такой принцип – делай что должно и будь что будет. Так мы действуем и этим руководствуемся. Сегодня был тяжелый матч, у соперника были опасные моменты. У нас было несколько подходов, которые мы могли реализовать. Мы очень благодарны всем, кто болел за нас в Ростове, тем кто приехал сюда в такую даль, и всем, кто поддерживал нас за пределами Ростова.

– Что сказал Бердыев после матча в раздевалке?

– Мне пришлось раньше уйти, чем это прозвучало. Но я уверен, что там снова было троекратное "Мужики!". Первое он скажет а второе и третье уже все вместе. Мы это заслужили.

– Под конец у вас стали получаться контратаки. Что мешало эффективнее использовать это оружие – усталость игроков атакующей тройки, или оборона хозяев?

– С первыми двумя заменами в районе 70-й минуты соперник перестроился в два центральных защитника вместо трех, и появилось свободное пространство. Объективных возможностей забить было достаточно, но к тому времени уже силенок не было, и это помешало.