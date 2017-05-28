"Истанбул Башакшехир" - возможный соперник ЦСКА в Лиге чемпионов

"Истанбул Башакшехир" занял второе место в чемпионате Турции. Команда пробилась в 3-й отборочный раунд "Турнира 15" Лиги чемпионов. Стамбульский клуб занял место среди "несеяных" на этом этапе вместе с "Ниццей" (Франция), "Янг Бойз" (Швейцария) и "Стяуа" (Румыния). Также сюда попадет один из четырех греческих клубов (ПАОК, АЕК, "Панатинаикос", "Паниониос"), который сейчас проводят пле-офф.

В число "сеяных" при жеребьевке попали московский ЦСКА, "Динамо" К (Украина), "Аякс" (Голлландия), "Виктория" (Чехия) и "Брюгге" (Бельгия).

Предварительный "посев" 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов:

"сеяные" - "Динамо" К (67,526), "Аякс" (67,212), "Виктория, 40,635, ЦСКА (39,606), "Брюгге" (39,480);

"несеяные" - "Стяуа" (35,370), вице-чемпион Греции (ПАОК, 35,080), "Янг Бойз" (28,915), "Ницца" (16,833), "Истанбул Башакшехир", 10,340.