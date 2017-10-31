Иржи Ярошик: "Базель" армейцам по зубам"

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Базеля" отметил, что сложно объяснить неудачи армейцев в еврокубковом турнире. Тем не менее, по его словам, не стоит преждевременно списывать команду со счетов.

- Неудачи ЦСКА на групповой стадии Лиги чемпионов объяснить сложно, приводят "Известия" слова Ярошика. - Наверное, это совокупность нескольких факторов: силы соперников, проблем с составом и банального невезения. Но не стоит преждевременно списывать ЦСКА со счетов. Уверен, они будут биться до последнего шанса и постараются зацепиться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Считаю, что "Базель" армейцам по зубам.

Матч "Базель" – ЦСКА пройдет сегодня, 31 октября. Начало игры – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.​