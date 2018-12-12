"Интер" сыграл вничью с ПСВ. Итальянцы вышли в плей-офф Лиги Европы

"Интер" сыграл вничью с ПСВ в 6-м заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов (1:1). В составе голландского клуба отличился форвард Ирвинг Лосано, а за итальянцев забил нападающий Мауро Икарди. Итальянский клуб занял третье место и вышел в плей-офф Лиги Европы.

"Интер" с "Тоттенхэмом" набрали по восемь очков в своей группе, но итальянцы уступили английской команде по дополнительным показателям. Лондонцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов со второго места.

Лига чемпионов

Группа B

"Интер" (Италия) - "ПСВ" (Голландия) - 1:1 (0:1)

Голы: Лосано, 13 (0:1). Икарди, 73 (1:1).

"Интер" (Италия): Ханданович, Асамоа (Мартинес, 69), де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Валеро, Брозович, Кандрева (Бальде, 56), Перишич, Икарди, Политано (Врсалько, 83).

"ПСВ" (Голландия): Зут, Фиргефер, Сэйнсбери, Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс, Гутьеррес (Садилек, 65), Росарио, де Йонг, Бергвайн (Мален, 71), Лосано (Перейро, 90+5).

Предупреждения: Брозович, 44. Зут, 52. Политано, 71. Бергвайн, 71. Садилек, 86. Дюмфрис, 90+1. Шкриньяр, 90+5.

Судья: Цвайер (Германия).

11 декабря. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".