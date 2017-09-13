Игуаин может быть наказан за "жест Эффенберга" фанатам "Барселоны"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин может быть дисквалифицирован за то, что он показал "жест Эффенберга" болельщикам "Барселоны" в матче группового турнира Лиги чемпионов. Инцидент произошел в тот момент, когда аргентинский форвард был заменен на 87-й минуте.
Каталонские фанаты оскорбляли Игуаина за то, что тот ранее выступал за "Реал", который является принципиальным соперником "Барселоны".
Напомним, в начале этого сезона вингер "Зенита" Йоан Молло, который уже покинул российский клуб, был дисквалифицирован на 2 матча за то, что показал болельщикам "жест Эффенберга".
¡NO TE LO PIERDAS! 'PEINETA' de Higuaín al Camp Nou tras SALIR ABUCHEADO. La IMAGEN YA en #ChampionsTotal en MEGA. pic.twitter.com/X7ubKo8tda– El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 12 сентября 2017 г.