Игорь Яновский: "ЦСКА в Манчестере можно было бы выставить в атаку дуэт Щенников - Вернблум"

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Яновский в интервью "СЭ" отметил, что в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0) удачно сыграли Георгий Щенников и Понтус Вернблум. По его словам, из защитника и полузащитника мог бы выйти неплохой дуэт нападающих.

– Гол Щенникова засчитан верно?

– У меня нет однозначного мнения. Не составил еще полного впечатления. Но даже на уровне Лиги чемпионов судьи часто ошибаются. Если даже и был миллиметровый офсайд, то что ж теперь? Точно нельзя говорить о том, что арбитр подсуживал москвичам.

– Может быть, Щенникова тоже перевести в нападении?

– Вот-вот (смеется). Я, кстати, своему другу так и сказал: "Жалко, что Вернблум не сыграет в Манчестере. А то бы можно было выставить в атаке дуэт Вернблум – Щенников". Это, конечно, шутка. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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