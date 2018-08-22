Игорь Стасевич: "БАТЭ неплохо сыграл в нападении, но в обороне ошибок было многовато"

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич подвел итог матча четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов с ПСВ (2:3).

- У нас изначально не было ставки на быстрый гол, но его удалось забить. После этого продолжали играть в атакующем ключе еще минут 7-10, а затем вышло так, что отдали инициативу и стали ждать шанс в контратаке, - цитирует футболиста "Прессбол". - В принципе, неплохо сыграли в нападении, забив два гола такой сильной команде. Но в обороне ошибок было многовато.

Ответный матч пройдет в Эйндховене 29 августа.