Хулен Лопетеги: "Возвращение Магнуссона добавляет сложностей "Реалу"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА прокомментировал тот факт, что в играх ла лиги против "Севильи" (0:3) и "Атлетико" (0:0) его команда ни разу не забила.

- Какие ощущения от игры команды в последних матчах? Нет беспокойства из-за того, что команда не забивает? - вопрос Лопетеги.

- Беспокойства нет. Команда прибавляет. Чем больше моментов мы создадим, тем больше забьем. Мы будем использовать те ресурсы, которые есть. Игроки, которые не приехали (Серхио Рамос, Марселу, Иско и Гарет Бэйл. – Прим. "СЭ"), они важны.

Сложностей добавляет то, что мы не знаем, в четыре или пять защитников сыграет ЦСКА. Возвращение Магнуссона добавляет нам сложностей. (Елена Григорьевская, Андрей Михайлов)

Матч ЦСКА - "Реал" состоится завтра, 2 октября, на стадионе "Лужники". Начало игры - 22.00 по московскому времени.

Все о Лиге чемпионов – здесь.