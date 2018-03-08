Хосеп Гвардьола: "Сложно играть после 4:0"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после поражения от "Базеля" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) сделал акцент на том, что команда вышла в четвертьфинал. Также он признался, что у "горожан" была проблема с мотивацией после крупной победы в первой встрече (4:0).

- С завтрашнего дня мы будем радоваться тому, что во второй раз в своей истории вышли в четвертьфинал, - цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу. - Мы новички на таком уровне. Во втором тайме этого матча мы забывали атаковать. Нужно отдавать передачи, чтобы атаковать. А отдавать передачи лишь ради передач - ничего не стоит.

Сложно играть после 4:0. Мы пробовали, говорили об этом. Мы создали много моментов при счете 1:0 и играли хорошо. После 1:1 нужно было создавать моменты посредством комбинаций. А мы просто пасовались в свое удовольствие. Это не футбол...