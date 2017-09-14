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10:25 | Футбол — Лига чемпионов

Хосеп Гвардьола: "Было важно начать свой путь в Лиге чемпионов с победы, но вся борьба еще впереди"


Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Фейеноордом" (4:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что команда даже после быстрого гола продолжать атаковать и гнуть свою линию. Он также отметил, что вся борьба еще впереди.

– Команда проделала очень хорошую работу. Конечно, быстрый гол был нам на руку, но даже после него мы продолжили атаковать, гнуть свою линию, – приводит официальный сайт УЕФА слова Гвардьолы. - Всегда важно побеждать в первом матче турнира. Понятно, что вся борьба еще впереди, но было важно начать свой путь в Лиге чемпионов именно так.

Летом мы провели большую работу, подписав пять футболистов. Это поможет сделать нам качественный шаг вперед, как это уже сделал "ПСЖ" и другие большие команды, такие как "Барселона".

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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