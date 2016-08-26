07:12 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Хосе Кастро: "Ювентус" - фаворит группы H, "Севилья" будет бороться за второе место"

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Президент "Севильи" Хосе Кастро прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Он отметил, что фаворитом группы H является "Ювентус". Руководитель добавил, что "Севилье" придется побороться с "Лионом" и загребским "Динамо" за второе место в квартете.

– Группа сложная, но шанс есть, – приводит официальный сайт УЕФА слова Кастро. – "Ювентус" – фаворит, а нам надо занять второе место, за которое, не сомневаюсь, борьба будет отчаянная. Хотя в прошлом году дома мы "Ювентус" обыграли. Лига чемпионов – захватывающий турнир.

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