Хеведес и Крыховяк - в старте "Локомотива" на матч с "Порту"

"Локомотив" объявил состав на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Порту". С первых минут встречу начнет защитник Бенедикт Хеведес и хавбек Гжегож Крыховяк.

Состав "Локомотива": Гильерме - Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову - Денисов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш - Эдер.

Запасные: Коченков, Лысов, Михалик, Ротенберг, Баринов, Фарфан, Смолов.

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