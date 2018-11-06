Хеведес и Крыховяк - в старте "Локомотива" на матч с "Порту"

"Локомотив" объявил состав на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Порту". С первых минут встречу начнет защитник Бенедикт Хеведес и хавбек Гжегож Крыховяк.
Состав "Локомотива": Гильерме - Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову - Денисов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш - Эдер.
Запасные: Коченков, Лысов, Михалик, Ротенберг, Баринов, Фарфан, Смолов.
Наш состав на #ПортуЛоко 🔥– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 6 ноября 2018 г.
Верим, парни! #UCL #LMFC #FCPLMFC pic.twitter.com/aZnwTPqv2e
Загрузка...