Хайнкес опасается, что Роббен, Боатенг и Мартинес не сыграют в ответном матче с "Реалом"

В первом полуфинале Лиги чемпионов "Бавария" - "Реал" (1:2) три игрока мюнхенцев - Арьен Роббен, Жером Боатенг и Хави Мартинес - получили травмы. После игры главный тренер немецкого клуба Юпп Хайнкес отметил, что степень повреждения каждого из футболистов будет определена позже, но они могут не выйти в ответной игре 1 мая.

- Роббен? Мы надеемся, что его травма несерьезная, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Хайнкеса. - У Жерома мышечное повреждение, он, скорее всего, выбыл из строя. Хави получил удар в висок и был оглушен. Мы не хотим строить догадки. Дождемся обследования. В Мадриде мы еще раз отдадим все силы.