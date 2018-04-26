07:20 | Футбол — Лига чемпионов

Хайнкес опасается, что Роббен, Боатенг и Мартинес не сыграют в ответном матче с "Реалом"

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В первом полуфинале Лиги чемпионов "Бавария" - "Реал" (1:2) три игрока мюнхенцев - Арьен Роббен, Жером Боатенг и Хави Мартинес - получили травмы. После игры главный тренер немецкого клуба Юпп Хайнкес отметил, что степень повреждения каждого из футболистов будет определена позже, но они могут не выйти в ответной игре 1 мая.

- Роббен? Мы надеемся, что его травма несерьезная, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Хайнкеса. - У Жерома мышечное повреждение, он, скорее всего, выбыл из строя. Хави получил удар в висок и был оглушен. Мы не хотим строить догадки. Дождемся обследования. В Мадриде мы еще раз отдадим все силы.

Бавария - Реал

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Stiffupperlip

Надо просто менять дока, как и сделал Пеп. Все травмы баварии по вине ее же игроков.

08:07

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