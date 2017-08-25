Хасан Салихамиджич: "Самой большой ошибкой было бы недооценивать "Андерлехт"

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич остался доволен итогами жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для своей команды. По его словам, для выхода в плей-офф мюнхенцы должны хорошо подготовиться ко всем соперникам.

"Бавария" попала в группу B, где сыграет с "ПСЖ", "Андерлехтом" и "Селтиком".

"ПСЖ" - великолепный соперник. Это клуб с великим именем, - цитирует официальный сайт "Баварии" Салихамиджича. - Я в большом предвкушении. В 2003 году я играл против "Селтика". Более громкого стадиона мне еще не приходилось видеть. Против "Андерлехта" я тоже играл. На стадионе этой команды также хорошая атмосфера. Самой большой ошибкой было бы недооценивать их. Для того, чтобы выйти их группы, мы должны хорошо подготовиться ко всем соперникам".