Уличная атлетика при поддержке Datsun
09:18 | Футбол — Лига чемпионов

Хасан Салихамиджич: "Самой большой ошибкой было бы недооценивать "Андерлехт"

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич остался доволен итогами жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для своей команды. По его словам, для выхода в плей-офф мюнхенцы должны хорошо подготовиться ко всем соперникам.

"Бавария" попала в группу B, где сыграет с "ПСЖ", "Андерлехтом" и "Селтиком".

"ПСЖ" - великолепный соперник. Это клуб с великим именем, - цитирует официальный сайт "Баварии" Салихамиджича. - Я в большом предвкушении. В 2003 году я играл против "Селтика". Более громкого стадиона мне еще не приходилось видеть. Против "Андерлехта" я тоже играл. На стадионе этой команды также хорошая атмосфера. Самой большой ошибкой было бы недооценивать их. Для того, чтобы выйти их группы, мы должны хорошо подготовиться ко всем соперникам".

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий