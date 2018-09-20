Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес объяснил, почему провоцировал болельщиков "Бенфики" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мюнхенцев. Колумбийца освистала публика, когда он уходил с поля, в ответ Хамес показал трибунам пять пальцев, что усилило гул.

– Семь лет назад "Порту" победил "Бенфику" со счетом 5:0, – цитирует A Bola Хамеса. – Хотя не стоит придавать этому значение. Это кому-то не понравилось? Такое бывает. Я бывший игрок "Порту", и мне тоже не понравилось, что меня освистывают. Но думаю, что все нормально.