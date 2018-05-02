Хамес Родригес: "Не виню вратаря в вылете "Баварии" из Лиги чемпионов"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес после ничьей с "Реалом"​ в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:2) отметил, что не винит никого в вылете из турнира. Также он рассказал, почему не стал праздновать забитый мяч.

- "Реал" в финале, потому что они делали все лучше, - отметил Родригес в эфире испанского ТВ. - Мы не виним нашего вратаря за ошибку. Некоторые говорят, что в эпизоде с Марселу должен был быть пенальти. Я никого не виню. Не праздновал гол, потому что я провел 3 хороших года в Мадриде и был счастлив.

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