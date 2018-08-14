22:40 14 августа | Футбол — Лига чемпионов

Хачериди после матча со "Спартаком" показал щитки с флагом Украины

Москва. 14 августа. "Спартак" - ПАОК - 0:0. Евгений ХАЧЕРИДИ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ" Москва. 14 августа. "Спартак" - ПАОК - 0:0. Евгений ХАЧЕРИДИ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ" Москва. 14 августа. "Спартак" - ПАОК - 0:0. Евгений ХАЧЕРИДИ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ" Москва. 14 августа. "Спартак" - ПАОК - 0:0. Евгений ХАЧЕРИДИ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Москва. 14 августа. "Спартак" - ПАОК - 0:0. Евгений ХАЧЕРИДИ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Защитник греческого ПАОК Евгений Хачериди показал болельщикам щитки в цветах флага Украины после матча со "Спартаком".

Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и ПАОК завершилась вничью - 0:0. Греки за счет победы на своем поле (3:2) прошли в следующую стадию турнира.

Футболисты клуба из Салоник пошли благодарить своих фанатов за поддержку. В это время с трибун, на которых располагались спартаковские болельщики, в адрес игроков греческой команды стали доноситься выкрики. Хачериди спустил гетры и указал фанатам красно-белых на щитки в цветах украинского флага.

Украинец начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 64-й минуте игры.

Москва. 14 августа. "Спартак" - ПАОК - 0:0. Евгений ХАЧЕРИДИ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Москва. 14 августа. "Спартак" - ПАОК - 0:0. Евгений ХАЧЕРИДИ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Москва. 14 августа. "Спартак" - ПАОК - 0:0. Евгений ХАЧЕРИДИ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Москва. 14 августа. "Спартак" - ПАОК - 0:0. Евгений ХАЧЕРИДИ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

 

 

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