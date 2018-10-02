Гусев считает, что ЦСКА не проиграет "Реалу"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев дал свой прогноз на сегодняшний матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором армейцы примут "Реал" на стадионе "Лужники" (22.00 по Москве).

- Не сказал бы, что шансов у ЦСКА нет, хотя, конечно, предстоит сложная встреча, - сказал Гусев. – Мадридцы всегда очень опасны, но не стоит забывать, что у "Реала" есть потери и слабые места, которыми можно воспользоваться.

- Что нужно сделать армейцам, чтобы не проиграть?

- Естественно, в индивидуальном мастерстве футболисты ЦСКА уступают сопернику. Добиться хорошего результата в таком случае можно за счет самоотдачи и неуступчивости в борьбе, грамотной игры от обороны и правильно выстроенных контратак.

- Ваш прогноз?

- Думаю, получится результативная ничья - 2:2. (Иван Торопцев)