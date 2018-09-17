Головин не попал в заявку "Монако" на матч с "Атлетико"

"Монако" объявил заявку на матч группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико". Российский хавбек монегасков Александр Головин не вошел в список из 19 игроков, которые примут участие в этой игре.

Головин присоединился к "Монако" 27 июля 2018 года, подписав 5-летний контракт. В начале августа хавбек получил травму на одной из тренировок и лишь недавно вернулся в общую группу.

"Монако" выступает в группе А вместе с "Атлетико", "Боруссией" и "Брюгге".

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