Головин избежал травмы в матче с "Бенфикой"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики" (1:2) был заменен в связи с тем, что у него свело ногу. На 87 минуте хавбек ушел с поля, вместо него вышел Константин Кучаев.

- У Головина ничего серьезного, ногу свело просто, - цитирует "Р-Спорт" источник.