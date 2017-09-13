Головин избежал травмы в матче с "Бенфикой"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики" (1:2) был заменен в связи с тем, что у него свело ногу. На 87 минуте хавбек ушел с поля, вместо него вышел Константин Кучаев.
- У Головина ничего серьезного, ногу свело просто, - цитирует "Р-Спорт" источник.
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