Уличная атлетика при поддержке Datsun
09:08 | Футбол — Лига чемпионов

Головин избежал травмы в матче с "Бенфикой"

1

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики" (1:2) был заменен в связи с тем, что у него свело ногу. На 87 минуте хавбек ушел с поля, вместо него вышел Константин Кучаев.

- У Головина ничего серьезного, ногу свело просто, - цитирует "Р-Спорт" источник.

Орлы! Рабинер - о победе ЦСКА над "Бенфикой" // Русский Суарес. Кто принес ЦСКА победу в Лиссабоне

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170913/1125669137.html

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

vankozackof

Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - https://vkk.me/nikodex

09:34