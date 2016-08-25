Гол Месси в ворота "Ромы" признан лучшим в сезоне-2015/16

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан автором лучшего гола сезона-2015/16 в Европе, информирует пресс-служба УЕФА. Этот мяч был забит в игре группового турнира Лиги чемпионов, в которой каталонцы принимали "Рому" (6:1). В голосовании на сайте УЕФА гол Месси набрал 34 процента голосов.
crazysun78
гады... по спартаковски играют... и еще и выигрывают иногда.... )))))
19:31 25 августа
Бонч Бруевич
Я так в PES каждый день делаю.
17:04 25 августа
Flamenco
лучший гол всех времен и народов это: гол Криштиану Роналду ворота РЕАЛА ( Гранада - Реал 1-0))))
16:24 25 августа
Marchello1980
на гол года уж никак не тянет
16:02 25 августа
Haiaxi
V0VaN Alexandr1987 Не очень ( 14:30 ====================================================================================================== именно последнее касание мяча может и "не очень", но зато вся "тики-така", в том числе финальная атакующая комбинация - супер!=======тити-кака. Есть голы и получше.
15:26 25 августа
orel85
хоть что-то гному-путалонцу перепало:))))
15:16 25 августа
V0VaN
Alexandr1987 Не очень ( 14:30 ====================================================================================================== именно последнее касание мяча может и "не очень", но зато вся "тики-така", в том числе финальная атакующая комбинация - супер!
14:47 25 августа
Alexandr1987
Не очень (
14:30 25 августа