14:12 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Гол Месси в ворота "Ромы" признан лучшим в сезоне-2015/16

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан автором лучшего гола сезона-2015/16 в Европе, информирует пресс-служба УЕФА. Этот мяч был забит в игре группового турнира Лиги чемпионов, в которой каталонцы принимали "Рому" (6:1). В голосовании на сайте УЕФА гол Месси набрал 34 процента голосов.

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/goal-of-the-season/result/index.html

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КОММЕНТАРИИ (8)
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crazysun78

гады... по спартаковски играют... и еще и выигрывают иногда.... )))))

19:31 25 августа

Бонч Бруевич

Я так в PES каждый день делаю.

17:04 25 августа

Flamenco

лучший гол всех времен и народов это: гол Криштиану Роналду ворота РЕАЛА ( Гранада - Реал 1-0))))

16:24 25 августа

Marchello1980

на гол года уж никак не тянет

16:02 25 августа

Haiaxi

V0VaN Alexandr1987 Не очень ( 14:30 ====================================================================================================== именно последнее касание мяча может и "не очень", но зато вся "тики-така", в том числе финальная атакующая комбинация - супер!=======тити-кака. Есть голы и получше.

15:26 25 августа

orel85

хоть что-то гному-путалонцу перепало:))))

15:16 25 августа

V0VaN

Alexandr1987 Не очень ( 14:30 ====================================================================================================== именно последнее касание мяча может и "не очень", но зато вся "тики-така", в том числе финальная атакующая комбинация - супер!

14:47 25 августа

Alexandr1987

Не очень (

14:30 25 августа

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