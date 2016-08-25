Гол Месси в ворота "Ромы" признан лучшим в сезоне-2015/16

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан автором лучшего гола сезона-2015/16 в Европе, информирует пресс-служба УЕФА. Этот мяч был забит в игре группового турнира Лиги чемпионов, в которой каталонцы принимали "Рому" (6:1). В голосовании на сайте УЕФА гол Месси набрал 34 процента голосов.