Гол Манджукича с передачи Роналду принес "Ювентусу" победу над "Валенсией"

"Ювентус" с минимальным счетом обыграл "Валенсию" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Единственный гол с передачи Криштиану Роналду забил форвард Марио Манджукич.

В другой встрече этой группы "Манчестер Юнайтед" выиграл у "Янг Бойз", забив на 91-й минуте.

Лига чемпионов

Группа H

"Ювентус" (Италия) - "Валенсия" (Испания) - 1:0 (0:0)

Гол: Манджукич, 59.

"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Сандру (Куадрадо, 46), Жоау Канселу, Матюиди, Пьянич, Бентанкур, Криштиану Роналду, Манджукич, Дибала (Дуглас Коста, 79).

"Валенсия": Нету, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Васс, Кокелен, Кондогбья (Солер, 72), Родриго (Гамейро, 46), Мина (Батшуайи, 68), Гонсалу Гедеш.

Предупреждения: Бентанкур, 13. Хосе Гайя, 31. Кондогбья, 43. Куадрадо, 60. Диакаби, 62. Гонсалу Гедеш, 69. Батшуайи, 74. Матюиди, 83.

Судья: Коллам (Шотландия).

Турин. Стадион "Ювентус".

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 1:0 (0:0)

Гол: Феллаини, 90+1.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия (Мата, 72), Смоллинг, Джоунс, Шоу, Феллаини, Матич, Фред (Погба, 65), Марсьяль, Лингард (Лукаку, 64), Рэшфорд.

"Янг Бойз": фон Балльмоос, фон Берген (Гарсия, 46), Бенито, Мбабу, Камара, Сулеймани (Фасснахт, 66), Соу, Эбишер, Лаупер, Нсаме (Нгамале, 83), Ассале.

Предупреждения: Матич, 22. Камара, 48. Бенито, 61. Валенсия, 72.

Судья: Брих (Германия).

Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".