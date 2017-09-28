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13:17 | Футбол — Лига чемпионов

Гол Фернанду "Ливерпулю" могут признать лучшим на неделе в Лиге чемпионов

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Полузащитник "Спартака" Фернанду отметился голом в матче группового турнира лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1). Его мяч, забитый ударом со штрафного, может быть признан лучшим голом недели в турнире, сообщает официальный сайт УЕФА.

Отметим, что на звание лучшего также претендуют голы Скотта Синклэйра ("Селтик"), Эдинсона Кавани ("ПСЖ"), Гарета Бэйла ("Реал") и Кевина Де Брейне ("Манчестер Сити").

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КОММЕНТАРИИ (3)
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П_о_в_а_р

Удар был по центру ворот так то...

13:46

Slim Taller

Не могут и не признают.

13:44

kaduly

Такие даже Акинфеев берет

13:34