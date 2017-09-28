Гол Фернанду "Ливерпулю" могут признать лучшим на неделе в Лиге чемпионов

Полузащитник "Спартака" Фернанду отметился голом в матче группового турнира лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1). Его мяч, забитый ударом со штрафного, может быть признан лучшим голом недели в турнире, сообщает официальный сайт УЕФА.

Отметим, что на звание лучшего также претендуют голы Скотта Синклэйра ("Селтик"), Эдинсона Кавани ("ПСЖ"), Гарета Бэйла ("Реал") и Кевина Де Брейне ("Манчестер Сити").