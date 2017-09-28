Гол Фернанду "Ливерпулю" могут признать лучшим на неделе в Лиге чемпионов

Полузащитник "Спартака" Фернанду отметился голом в матче группового турнира лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1). Его мяч, забитый ударом со штрафного, может быть признан лучшим голом недели в турнире, сообщает официальный сайт УЕФА.
Отметим, что на звание лучшего также претендуют голы Скотта Синклэйра ("Селтик"), Эдинсона Кавани ("ПСЖ"), Гарета Бэйла ("Реал") и Кевина Де Брейне ("Манчестер Сити").
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа E. 2-й тур. #СпартакЛиверпуль #SpartakLFC 1:0 23' Фернандо pic.twitter.com/4AphYC0DVR– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 сентября 2017 г.
- Реал (Футбол)
- Манчестер Сити
- Спартак (футбол)
- Ливерпуль
- Селтик
- Эдинсон Кавани
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Гарет Бэйл
- Кевин де Брейне
- Фернанду Лукас Мартинс
П_о_в_а_р
Удар был по центру ворот так то...
13:46
Slim Taller
Не могут и не признают.
13:44
kaduly
Такие даже Акинфеев берет
13:34