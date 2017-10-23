Гол Джеко признан лучшим в ЛЧ на этой неделе, Глушаков - третий

Мяч нападающего "Ромы" Эдина Джеко в ворота "Челси" (3:3) признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА. Гол капитана "Спартака" Дениса Глушакова в ворота "Севильи" (5:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов занял третье место.

Также на звание лучшего гола претендуют мячи полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича (против "Спортинга" – 2:1), хавбека "Базеля" Таулянта Джаки (против ЦСКА – 2:0) и защитника "Челси" Давида Луиза (против "Ромы" – 3:3).