Гол Думбья помог "Спортингу" выйти в групповой турнир ЛЧ

Ответный матч 4-го отборочного турнира Лиги чемпионов "Стяуа" – "Спортинг" завершился крупной победой лиссабонцев – 5:1. Отметим, что счет в минувшей встрече открыл экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбья, который был заменен на 59-й минуте.

Благодаря победе по сумме двух матчей португальская команда вышла в групповой турнир Лиги чемпионов. "Стяуа" сыграет в групповом турнире Лиги Европы.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

Ответный матч

"Стяуа" (Румыния) - "Спортинг" (Португалия) - 1:5 (1:1)

Голы: Думбья, 13 (0:1). Жуниор Мораис, 20 (1:1). Акунья, 60 (1:2). Мартинш, 64 (1:3). Дост, 75 (1:4). Батталья, 88 (1:5).

"Стяуа": Ницэ, Ларие, Момчилович, Попеску, Фелипе Тейшейра, Филип, Жуниор Мораис, Энаке, Алибек (Ман, 80), Будеску (Тэнасе, 46), Голофка (Гноэре, 62).

"Спортинг": Руй Патрисиу, Матье, Фабиу Коэнтрау, Коатес, Пиччини, Адриэн Силва (Петрович, 71), Батталья, Фернандеш, Акунья, Мартинш (Сезар, 80), Думбья (Дост, 59).

Предупреждения: Попеску, 35. Фернандеш, 35. Филип, 41.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

23 августа. Бухарест. Стадион "National Arena".

Первый матч – 0:0.