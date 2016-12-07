Гол Думбья не спас "Базель" от разгрома "Арсеналом", "ПСЖ" вырвал ничью у "Лудогорца"

В матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Арсенал" дома разгромил "Базель" со счетом 4:1. Хет-триком отметился дебютант турнира Лукас Перес. Единственный гол швейцарского клуба забил экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбья.

В другой встрече "ПСЖ" на своем поле сыграл вничью с "Лудогорцем" со счетом 2:2. Таким образом, "Арсенал" и "ПСЖ" вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого и второго места соответственно. "Лудогорец" продолжит выступление в Лиге Европы.

Лига чемпионов

Групповой турнир

6-й тур

Группа A

"Базель" (Швейцария) – "Арсенал" (Англия) – 1:4 (0:2)

Голы: Лукас, 8 (0:1). Лукас, 16 (0:2). Лукас, 47 (0:3). Ивоби, 54 (0:4). Думбья, 78 (1:4).

"Базель": Вацлик, Ланг, Баланта, Сухи, Траоре, Элиунусси (Калла, 59), Т.Джака, Дье (Дзуффи, 74), Дельгадо (Думбья, 54), Штеффен, Янко.

"Арсенал": Оспина, Габриэл Паулиста, Косьельни, Холдинг, Гиббс, Ивоби, Рэмси (Эль-Ненни, 70), Г.Джака, Езил (Уолкотт, 74), Лукас, Санчес (Жиру, 70).

Предупреждения: Гиббс, 36. Баланта, 66.

Судья: Мануэл Де Соуза Невеш (Португалия).

6 декабря. Базель. Стадион St. Jakob Park.

"ПСЖ" (Франция) – "Лудогорец" (Болгария) – 2:2 (0:1)

Голы: Мисидьян, 15 (0:1). Кавани, 61 (1:1). Вандерсон, 69 (1:2). Ди Мария, 90+3 (2:2).

"ПСЖ": Ареола, Менье (Орье, 88), Тиагу Силва, Маркиньюс, Максвелл (Кюрзава, 80), Ди Мария, Матюиди, Тиагу Мотта, Бен Арфа, Лукас (Хесе, 85), Кавани.

"Лудогорец": Стоянов, Сисинью, Моци, Пластун, Натанаэл, Марселинью (Густаву Кампаньяру, 86), Анисе, Дяков, Мисидьян (Лукоки, 71), Кафу, Вандерсон (Кешеру, 90+5).

Предупреждение: Тиагу Мотта, 17.

Судья: Сидиропулос (Греция).

6 декабря. Париж. Стадион Parc des Princes.