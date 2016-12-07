Гол Думбья не спас "Базель" от разгрома "Арсеналом", "ПСЖ" вырвал ничью у "Лудогорца"

В матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Арсенал" дома разгромил "Базель" со счетом 4:1. Хет-триком отметился дебютант турнира Лукас Перес. Единственный гол швейцарского клуба забил экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбья.
В другой встрече "ПСЖ" на своем поле сыграл вничью с "Лудогорцем" со счетом 2:2. Таким образом, "Арсенал" и "ПСЖ" вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого и второго места соответственно. "Лудогорец" продолжит выступление в Лиге Европы.
Лига чемпионов
Групповой турнир
6-й тур
Группа A
"Базель" (Швейцария) – "Арсенал" (Англия) – 1:4 (0:2)
Голы: Лукас, 8 (0:1). Лукас, 16 (0:2). Лукас, 47 (0:3). Ивоби, 54 (0:4). Думбья, 78 (1:4).
"Базель": Вацлик, Ланг, Баланта, Сухи, Траоре, Элиунусси (Калла, 59), Т.Джака, Дье (Дзуффи, 74), Дельгадо (Думбья, 54), Штеффен, Янко.
"Арсенал": Оспина, Габриэл Паулиста, Косьельни, Холдинг, Гиббс, Ивоби, Рэмси (Эль-Ненни, 70), Г.Джака, Езил (Уолкотт, 74), Лукас, Санчес (Жиру, 70).
Предупреждения: Гиббс, 36. Баланта, 66.
Судья: Мануэл Де Соуза Невеш (Португалия).
6 декабря. Базель. Стадион St. Jakob Park.
"ПСЖ" (Франция) – "Лудогорец" (Болгария) – 2:2 (0:1)
Голы: Мисидьян, 15 (0:1). Кавани, 61 (1:1). Вандерсон, 69 (1:2). Ди Мария, 90+3 (2:2).
"ПСЖ": Ареола, Менье (Орье, 88), Тиагу Силва, Маркиньюс, Максвелл (Кюрзава, 80), Ди Мария, Матюиди, Тиагу Мотта, Бен Арфа, Лукас (Хесе, 85), Кавани.
"Лудогорец": Стоянов, Сисинью, Моци, Пластун, Натанаэл, Марселинью (Густаву Кампаньяру, 86), Анисе, Дяков, Мисидьян (Лукоки, 71), Кафу, Вандерсон (Кешеру, 90+5).
Предупреждение: Тиагу Мотта, 17.
Судья: Сидиропулос (Греция).
6 декабря. Париж. Стадион Parc des Princes.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/
никнейм1
Думбья гол- красавец забил.
01:05
KuziakaPm
ПСЖ 2:2 Лудогорец
01:00
shpasic
а тренеришка отскочил.
00:59
shpasic
Думбия нашёлся! срочно выписать ему Слуцкого!
00:58