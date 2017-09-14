Глушаков выбыл на две недели из-за травмы и рискует не сыграть с "Ливерпулем"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков выбыл на две недели из-за травмы, полученной в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1), сообщает пресс-служба клуба. Обследование подтвердило первоначальный диагноз игрока – микронадрыв мышц задней поверхности правого бедра.
– Желаем Денису скорейшего возвращения в строй! – говорится в сообщении красно-белых.
Напомним, из-за травмы Глушаков был заменен на 29-й минуте встречи против "Марибора". Он может пропустить домашний матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля", который пройдет 26 сентября.
Дополнительная информация
http://www.spartak.com/news/2017-09-14-glushakov_vybyl_na_dve_nedeli/
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Повезло Дениске. Целую неделю сможет бухать, а потом еще неделю восстанавливаться. Так держать даунько.
16:03
КирпичИнвест
Ну и хорошо. Такой балласт не нужен. 6 ТТД за полчаса - это даже не позор. Это - вредительство.
15:55
shpasic
нужно уточнить у Бней Иегуды - не допинг ли причина.
15:47
Excalibur
последствия пьянок они такие
15:34
Spartak-Online1
Непруха в этом сезоне.Сглазил кто-то)
15:08
Millwall82
у него наверно растяжение рта.
14:53
Тот самый Зануда
Новый контракт подписан,теперь можно и отдохнуть от дел праведных.
14:50
ЗЗ+
И они еще говорят, что новый тренер по физподготовке не виноват? Это уже 4-й игрок Спартака, который на ровном месте, без контакта с соперником (!) получает травму мышц бедра - Тимофеев, Зе Луиш, Таски, теперь Глушаков.
14:47