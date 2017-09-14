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14:35 | Футбол — Лига чемпионов

Глушаков выбыл на две недели из-за травмы и рискует не сыграть с "Ливерпулем"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков выбыл на две недели из-за травмы, полученной в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1), сообщает пресс-служба клуба. Обследование подтвердило первоначальный диагноз игрока – микронадрыв мышц задней поверхности правого бедра.

Желаем Денису скорейшего возвращения в строй! – говорится в сообщении красно-белых.

Напомним, из-за травмы Глушаков был заменен на 29-й минуте встречи против "Марибора". Он может пропустить домашний матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля", который пройдет 26 сентября.

"Спартак" отвык от футбола?

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/news/2017-09-14-glushakov_vybyl_na_dve_nedeli/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

Повезло Дениске. Целую неделю сможет бухать, а потом еще неделю восстанавливаться. Так держать даунько.

16:03

КирпичИнвест

Ну и хорошо. Такой балласт не нужен. 6 ТТД за полчаса - это даже не позор. Это - вредительство.

15:55

shpasic

нужно уточнить у Бней Иегуды - не допинг ли причина.

15:47

Excalibur

последствия пьянок они такие

15:34

Spartak-Online1

Непруха в этом сезоне.Сглазил кто-то)

15:08

Millwall82

у него наверно растяжение рта.

14:53

Тот самый Зануда

Новый контракт подписан,теперь можно и отдохнуть от дел праведных.

14:50

ЗЗ+

И они еще говорят, что новый тренер по физподготовке не виноват? Это уже 4-й игрок Спартака, который на ровном месте, без контакта с соперником (!) получает травму мышц бедра - Тимофеев, Зе Луиш, Таски, теперь Глушаков.

14:47