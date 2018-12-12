18:44 | Футбол — Лига чемпионов

Главный тренер "Вильярреала" Гарсия сравнил матч со "Спартаком" с финалом

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Главный тренер "Вильярреала" Луис Гарсия перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы со "Спартаком" заявил, что эта игра сопоставима с финалом. Он также добавил, что в составе красно-белых играет много высококлассных футболистов.

- Это финал. Мы либо пройдем дальше, либо остаемся за бортом, - приводит слова Гарсии официальный сайт "Вильярреала". - Игроки хотят сделать все правильно. Завтра мы покажем максимум, и я надеюсь, что когда игра закончится, у них не останется сил, чтобы двигаться. Мы должный уйти на перерыв с максимальными амбициями.

"Спартак" - это российская команда, но с бразильскими особенностями. У них много высококлассных игроков. Мы постараемся использовать свободное пространство и избегать их атак. Наши игроки должны чувствовать себя уверенно и проявить весь свой потенциал.

"Вильярреал" занимает 1-е место в группе G, имея в активе 7 очков после пяти туров. "Спартак" с 5 баллами располагается на последней строчке.

Вильярреал - Спартак

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