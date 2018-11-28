Гильерме: "В Гельзенкирхене легкой игры не будет"

Вратарь "Локомотива" Гильерме прокомментировал победу над "Галатасараем" (2:0) в предпоследнем туре группового этапа Лиги Чемпионов, а также поделился ожиданиями от матча с "Шальке".

- Самое главное - победа, - начинает Гильерме. - Главное, что выиграли и набрали три очка.

– Сегодня "Локомотив" был сильнее, чем в матче в Турции?

– Да, поэтому и заслужили победу.

– Какие ожидания от матча с "Шальке"?

– "Шальке" - тоже сложный соперник. У нас ещё есть все шансы выйти в Лигу Европы.

– "Шальке" уже решил задачу и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. "Локомотиву" будет проще играть с немотивированным соперником?

– Не верю, что будет проще, потому что в Лиге чемпионов нет слабых команд и легких игр. Будет очень с игра. Вряд ли они будут расслабленны в игре с нами. (Юлия Яковлева, Константин Колмаков)