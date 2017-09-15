Геннадий Орлов: "Надеюсь, "Спартак" даст бой "Ливерпулю". "Зенит" же его побеждал"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" пожелал "Спартаку" удачного выступления в Лиге чемпионов. Специалист выразил надежду на то, что красно-белые одержат победу над "Ливерпулем" в матче 2-го тура группового турнира.
– "Спартак" сильно разочаровал в матче с "Марибором"? – вопрос Орлову.
– Ну что тут сказать… Все было видно. Для меня неожиданно, как сыграл Квинси Промес. У "Спартака" есть большие проблемы с подбором футболистов. Мы это ощущаем в каждой встрече. Хочу пожелать красно-белым успехов и удачи в Лиге чемпионов. Нужно очки набирать для российского футбола. Надеюсь, москвичи дадут бой "Ливерпулю". "Зенит" же дома его побеждал.
– Проблемы с составом касаются защиты?
– Да. К нападающим вопросов особо нет. Промес, Луиз Адриану и здоровый Зе Луиш в порядке. Но в целом команда не укомплектована так, как надо было бы к Лиге чемпионов. Что-то красно-белые прозевали.
– А почему Промес себя не проявляет на международном уровне?
– Не знаю. Может быть, мы его и переоценили. Теряется в Европе. Но в нашем чемпионате это, безусловно, топовый игрок. Сейчас с ним конкурирует Кокорин, еще и Смолов подтянется. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
- Александр Кокорин
- Спартак (футбол)
- Ливерпуль
- Федор Смолов
- Луиз Адриану
- Марибор
- Геннадий Орлов
- Квинси Промес
- Зе Луиш
serzheo
Ну а где связь Зенита и Лестера? Спартак это что вообще за клуб?
22:22
П_о_в_а_р
Согласен с Геннадием Сергеичем. Если уж Зенит побеждал Ливерпуль, то Спартак полюбому выиграет.
22:16
Веравалер
Тоже мне, топовый экс-перд. Когда это сраные мешки Ливера побеждали?
22:15
Exsorsist
Спартак побеждал Ливер, когда Зенит еще в пердиве барахтался.
22:14
Ya Santey
уберите этого сруля!
21:38
shpasic
кого его? Спартак или Ливерпуль?))
21:24