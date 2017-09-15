Геннадий Орлов: "Надеюсь, "Спартак" даст бой "Ливерпулю". "Зенит" же его побеждал"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" пожелал "Спартаку" удачного выступления в Лиге чемпионов. Специалист выразил надежду на то, что красно-белые одержат победу над "Ливерпулем" в матче 2-го тура группового турнира.

– "Спартак" сильно разочаровал в матче с "Марибором"? – вопрос Орлову.

– Ну что тут сказать… Все было видно. Для меня неожиданно, как сыграл Квинси Промес. У "Спартака" есть большие проблемы с подбором футболистов. Мы это ощущаем в каждой встрече. Хочу пожелать красно-белым успехов и удачи в Лиге чемпионов. Нужно очки набирать для российского футбола. Надеюсь, москвичи дадут бой "Ливерпулю". "Зенит" же дома его побеждал.

– Проблемы с составом касаются защиты?

– Да. К нападающим вопросов особо нет. Промес, Луиз Адриану и здоровый Зе Луиш в порядке. Но в целом команда не укомплектована так, как надо было бы к Лиге чемпионов. Что-то красно-белые прозевали.

– А почему Промес себя не проявляет на международном уровне?

– Не знаю. Может быть, мы его и переоценили. Теряется в Европе. Но в нашем чемпионате это, безусловно, топовый игрок. Сейчас с ним конкурирует Кокорин, еще и Смолов подтянется. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Геннадия Орлова