Гендиректор "ПСЖ": "Боимся ли мы исключения из Лиги чемпионов? Нет"

Генеральный директор "ПСЖ" Жан-Клод Блан заявил, что клуб не боится санкций из-за статьи Football Leaks о том, что якобы бывший президент Франции Николя Саркози в 2010 году предложил катарцам приобрести парижский клуб и запустить во франции канал BeIN Sports в обмен на поддержку кандидатуры Катара в выборах страны-хозяйки чемпионата мира-2022.

- Боимся ли мы быть исключенными из Лиги чемпионов после этой статьи? Нет, мы спокойны, так как наш клуб всегда был прозрачным, - цитирует Canal+ Блана.