"Галатасарай" и "Шальке" завершили матч нулевой ничьей

"Галатасарай" и "Шальке" сыграли вничью (0:0) в матче третьего тура группового турнира
Лиги чемпионов. В следующем туре эти команды сыграют в Германии.
На данный момент турнирное положение в группе D следующее: с семью очками лидирует "Порту". Далее идут "Шальке" (пять очков), "Галатасарай" (четыре очка) и "Локомотив" (ноль очков).
Лига чемпионов
Группа D
3-й тур
"Галатасарай" (Турция) - "Шальке" (Германия) - 0:0
"Галатасарай": Муслера, Нагатомо (Эмер Байрам, 82), Майкон, Линнес, Озан Кабак, Донк, Беланда, Н`Диай, Дердийок (Мугдат Челик, 70), Мендеш Родригеш, Синан Гюмюш (Сельчук Инан, 61).
"Шальке": Нюбель, Настасич, Сане, Мендиль, Коноплянка (Скрцибски, 77), Руди, Калиджури, Стамбули, Сердар, Ут (Бургшталлер, 90), Эмболо (Маккенни, 82).
Предупреждения: Эмболо, 50. Нагатомо, 52. Линнес, 60. Беланда, 90.
Судья: Бастьен (Франция).
24 октября. Стамбул. Стадион "Тюрк Телеком".
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