"Галатасарай" и "Шальке" завершили матч нулевой ничьей

"Галатасарай" и "Шальке" сыграли вничью (0:0) в матче третьего тура группового турнира

Лиги чемпионов. В следующем туре эти команды сыграют в Германии.

На данный момент турнирное положение в группе D следующее: с семью очками лидирует "Порту". Далее идут "Шальке" (пять очков), "Галатасарай" (четыре очка) и "Локомотив" (ноль очков).

Лига чемпионов

Группа D

3-й тур

"Галатасарай" (Турция) - "Шальке" (Германия) - 0:0

"Галатасарай": Муслера, Нагатомо (Эмер Байрам, 82), Майкон, Линнес, Озан Кабак, Донк, Беланда, Н`Диай, Дердийок (Мугдат Челик, 70), Мендеш Родригеш, Синан Гюмюш (Сельчук Инан, 61).

"Шальке": Нюбель, Настасич, Сане, Мендиль, Коноплянка (Скрцибски, 77), Руди, Калиджури, Стамбули, Сердар, Ут (Бургшталлер, 90), Эмболо (Маккенни, 82).

Предупреждения: Эмболо, 50. Нагатомо, 52. Линнес, 60. Беланда, 90.

Судья: Бастьен (Франция).

24 октября. Стамбул. Стадион "Тюрк Телеком".

Все о Лиге чемпионов – здесь.