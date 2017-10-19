Габи: "Атлетико" пытался, но так и не смог выиграть у "Карабаха"

Полузащитник "Атлетико" Габи после ничьей с "Карабахом" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:0) отметил, что выездная игра получилась тяжелой. Также он посетовал на проблемы в атаке у мадридской команды.

- В первом тайме у нас были моменты, а во втором - мы пытались, но просто не смогли выиграть, - цитирует пресс-служба УЕФА Габи. - Здесь тяжело играть, и нам не удалось победить. У нас были проблемы перед воротами соперниками. У нас были шансы. Теперь нам нужно выиграть три оставшихся встречи.