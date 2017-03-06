08:29 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Франк Рибери: "Баварии" нужно обыграть "Арсенал" и в Лондоне"

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Полузащитник "Баварии" Франк Рибери в преддверии второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Арсеналом" выразил надежду на то, что команда снова одержит победу над соперником. В первой встрече, которая прошла в Мюнхене, подопечные Карло Анчелотти переиграли "канониров" со счетом 5:1.

- "Баварии" необходимо обыграть "Арсенал" и в Лондоне. Сейчас наши дела идут хорошо, потому что мы настоящая команда, - приводит Bild слова Рибери. - Все игроки, даже сидящие на скамейке в любой момент готовый выйти на поле и помочь. Мы сосредоточены на выполнении поставленных задач.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

И за что ты, Франк, ТАК хочешь огорчить своего пожилого соотечественника с говорящей фамилией "Венгерец"??? На нём и так культовый пуховик болтается как на огородном пугале......

09:50

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