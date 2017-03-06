Франк Рибери: "Баварии" нужно обыграть "Арсенал" и в Лондоне"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери в преддверии второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Арсеналом" выразил надежду на то, что команда снова одержит победу над соперником. В первой встрече, которая прошла в Мюнхене, подопечные Карло Анчелотти переиграли "канониров" со счетом 5:1.

- "Баварии" необходимо обыграть "Арсенал" и в Лондоне. Сейчас наши дела идут хорошо, потому что мы настоящая команда, - приводит Bild слова Рибери. - Все игроки, даже сидящие на скамейке в любой момент готовый выйти на поле и помочь. Мы сосредоточены на выполнении поставленных задач.