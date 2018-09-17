18:09 | Футбол — Лига чемпионов

Франческо Тотти: "Рома" создаст проблемы "Реалу"

Обсудить
0

Бывший нападающий "Ромы"  Франческо Тотти заявил, что римляне смогут создать проблемы "Реалу" в матче группового этапа Лиги чемпионов, который состоится 19 сентября.

- Мы можем провести великую игру против "Реала", - приводит слова Тотти Football Italia. - Уверен, "Рома" сыграет отлично. Нам нужно оставаться спокойными и иметь правильный настрой. Нам будет противостоять лучшая команда Лиги чемпионов. Однако "Рома" может создать "Реалу" проблемы.

"Рома" выступает в группе G. Ее соперниками являются "Реал", ЦСКА и "Виктория" Пльзень.

Все о Лиге чемпионов - здесь

Опрос

Какое место займет ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов-2018/19?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19: жеребьевка для "Локо" и ЦСКА
Материалы других СМИ
Загрузка...